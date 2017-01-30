Трамп обвинил сенаторов в развязывании третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп попросил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма, которые сочли недостаточно подготовленным его указ об ужесточении миграционной политики, сосредоточить свою энергию на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»(запрещена в РФ), вместо развязывания третьей мировой войны.

Трамп также назвал познания Маккейна и Грэма в вопросах иммиграции «прискорбно слабыми».

Ранее Маккейн и Грэм заявили, что США «наносят себе раны в борьбе с терроризмом», а также отметили, что подавляющее большинство мусульман являются союзниками США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий принимать беженцев в США на 120 дней. Кроме того, в указе отмечается, что размещение беженцев из Сирии запрещается на неопределенный срок, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, сообщает «Федерал пресс».

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