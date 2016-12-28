Трамп обвинил Обаму в нежелании осуществить «гладкую передачу власти»

Победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп обвинил действующего президента Соединенных Штатов Барака Обаму в том, что тот на словах говорит о «гладкой передаче власти», а на деле чинит препятствия в этом процессе.

«Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента Обамы и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти — нет!» — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Трампом в Twitter.

О том, что нынешняя администрация Белого дома старается напоследок усложнить жизнь Трампу, говорилось неоднократно. Более того, член переходной команды Трампа Ньют Гингрич открыто заявил, что после вступления в должность новый президент отменит большую часть указов Обамы. При этом Гингрич назвал последние действия Обамы «отчаянным исступлением».

В МИД РФ также отмечали, что команда уходящего американского лидера пытается «подложить мину будущей администрации Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене».