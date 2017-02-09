Трамп обвинил Маккейна во вмешательстве США в конфликты по всему миру
Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенатора Джона Маккейна, заявив, что из-за таких как он Америка увязла в многочисленных конфликтах.
В своем Twitter Трамп одернул Маккейна за высказывание об операции в Йемене, входе которой погиб американский военнослужащий. «Сенатору Маккейну не следует рассуждать об успехе или провале нашей операции в беседах со СМИ. Это лишь подбадривает противника», - написал президент.
Он также добавил, что Маккейн «проигрывает уже так долго, что разучился побеждать». Ранее Трамп упрекал сенатора, что тот попал в плен во время войны во Вьетнаме.
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