Трамп обвинил Маккейна во вмешательстве США в конфликты по всему миру

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сенатора Джона Маккейна, заявив, что из-за таких как он Америка увязла в многочисленных конфликтах.

В своем Twitter Трамп одернул Маккейна за высказывание об операции в Йемене, входе которой погиб американский военнослужащий. «Сенатору Маккейну не следует рассуждать об успехе или провале нашей операции в беседах со СМИ. Это лишь подбадривает противника», - написал президент.

Он также добавил, что Маккейн «проигрывает уже так долго, что разучился побеждать». Ранее Трамп упрекал сенатора, что тот попал в плен во время войны во Вьетнаме.