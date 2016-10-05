Трамп обвинил Кремль в неуважении к США

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия не уважает американских лидеров. Кроме того, миллиардер заявил, что именно поэтому Москва нарушает договоренности по Сирии.

– Россия нарушила соглашение о перемирии, и теперь там стреляют и бомбят. Этому необходимо положить конец как можно скорее, – сказал Трамп. Заявление прозвучало на митинге в городе Прескотт (штат Аризона), сообщает Санкт-Петербург.ру.

При этом Дональд Трамп неоднократно выражал симпатию в адрес российского президента Владимира Путина и России в целом. Выборы президента США назначены на 8 ноября.