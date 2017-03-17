Трамп обвинил КНДР в «плохом поведении»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Северную Корею за «плохо поведение».

В своем Twitter он написал, что КНДР «играют» со Штатами на протяжении ряда лет. При этом американский лидер попенял Китаю за то, что он «мало помог».

Некоторое время назад госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что политика «стратегической терпимости» по отношению к КНДР исчерпана. Штаты не хотят военного конфликта, но угрозы Пхеньяна в адрес Южной Кореи и размещенных там американских войск вынудят Вашингтон принять соответствующие меры.