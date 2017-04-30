Трамп обвинил Клинтон в связях с Россией

Президент Америки Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в связях с Россией и отверг вмешательство РФ в выборы президента в США.

В интервью для телекомпании CBS он заявил: «Есть (бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста), который, насколько я понимаю, вместе с братом имеет компанию в России. Муж Хиллари (бывший президент США Билл Клинтон) выступал с речами в России за плату, а сама она заключила с Россией урановую сделку».

Отвечая на вопрос о возможных связях Трампа с Россией в период президентских выборов, он сказал: «Концепция России в отношении нас - это полностью фальшивая история».