Трамп обвинил Китай в манипулировании валютой

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании национальной волютой.

По мнению Трампа, необходимо заставить Пекин играть по правилам рыночной экономики, так как сейчас Китай не является рыночной экономикой.

Избранный глава США заявил, что заставит Китай играть по своим правилам, что приведет к улучшению отношений между странами.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщают «Народные новости».