Трамп обвинил демократов в спекуляции на теме России
Президент США Дональд Трамп обвинил сторонников Демократической партии США в спекуляции российской темой, чтобы очернить его победу на выборах.
По его мнению, демократы были вынуждены придумать историю, которая объяснила бы их поражение на выборах.
- Фальшивые СМИ, которые придумывают подобные истории и свои «источники» информации, гораздо эффективнее, чем дискредитированные демократы - но они (СМИ) быстро угасают, - цитирует «Интерфакс» слова Трампа.
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