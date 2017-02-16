Трамп обвинил демократов в спекуляции на теме России

Президент США Дональд Трамп обвинил сторонников Демократической партии США в спекуляции российской темой, чтобы очернить его победу на выборах.

По его мнению, демократы были вынуждены придумать историю, которая объяснила бы их поражение на выборах.

- Фальшивые СМИ, которые придумывают подобные истории и свои «источники» информации, гораздо эффективнее, чем дискредитированные демократы - но они (СМИ) быстро угасают, - цитирует «Интерфакс» слова Трампа.