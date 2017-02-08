Трамп обвинил американские суды в политизированности

Президент США Дональд Трамп обвинил американские суды в политизированности. Об этом он заявил, выступая в Вашингтоне на конференции ассоциации глав полицейских департаментов крупных городов.

По словам Трампа, президент имеет полное право определить период, в течение которого прием лиц из других стран в США будет приостановлен. Он отметил, что эти полномочия даются хозяину Белого дома для обеспечения безопасности государства.

Американский лидер также рассказал, что внимательно следил за прошедшим 7 февраля судебным заседанием, на котором рассматривалось дело о правомочности введенного им ужесточения иммиграционного режима, подчеркнув, что не намерен комментировать сделанные в ходе заседания заявления, чтобы не называть суд предвзятым.

Дональд Трамп 27 января подписал указ, приостанавливающий на 120 дней программу размещения в США беженцев и устанавливающий запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: мигранты
Следующая новость Минфин США объяснил изменения санкционного режима в отношении ФСБ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО