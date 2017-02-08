Президент США Дональд Трамп обвинил американские суды в политизированности. Об этом он заявил, выступая в Вашингтоне на конференции ассоциации глав полицейских департаментов крупных городов.

По словам Трампа, президент имеет полное право определить период, в течение которого прием лиц из других стран в США будет приостановлен. Он отметил, что эти полномочия даются хозяину Белого дома для обеспечения безопасности государства.

Американский лидер также рассказал, что внимательно следил за прошедшим 7 февраля судебным заседанием, на котором рассматривалось дело о правомочности введенного им ужесточения иммиграционного режима, подчеркнув, что не намерен комментировать сделанные в ходе заседания заявления, чтобы не называть суд предвзятым.

Дональд Трамп 27 января подписал указ, приостанавливающий на 120 дней программу размещения в США беженцев и устанавливающий запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, сообщает ТАСС.