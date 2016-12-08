Трамп обсудил с Ди Каприо вопросы экологии и занятости

Избранный президент США Дональд Трамп провел встречу с американским актером Леонардо Ди Каприо, в ходе которой они обсудили проблемы охраны окружающей среды и занятости.

Ди Каприо и глава созданного им фонда Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) Терри Теминем рассказали Трампу, что решение климатических вопросов может положительно повлиять на экономику страны.

В частности, они представили миллиардеру план инвестиций в инфраструктуру для производства возобновляемой энергии, сообщает издание The Guardian. Ди Каприо и его сторонники утверждают, что это будет способствовать созданию рабочих мест для миллионов человек.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп скептически относится к проблеме глобального потепления и намерен прекратить участие США в Парижском соглашении по климату.

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