Трамп обсудил с Ди Каприо вопросы экологии и занятости
Избранный президент США Дональд Трамп провел встречу с американским актером Леонардо Ди Каприо, в ходе которой они обсудили проблемы охраны окружающей среды и занятости.
Ди Каприо и глава созданного им фонда Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) Терри Теминем рассказали Трампу, что решение климатических вопросов может положительно повлиять на экономику страны.
В частности, они представили миллиардеру план инвестиций в инфраструктуру для производства возобновляемой энергии, сообщает издание The Guardian. Ди Каприо и его сторонники утверждают, что это будет способствовать созданию рабочих мест для миллионов человек.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп скептически относится к проблеме глобального потепления и намерен прекратить участие США в Парижском соглашении по климату.
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