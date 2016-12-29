Трамп обозначил два основных принципа своей политики на посту президента США

Будущий глава Белого дома Дональд Трамп объявил о том, что его политика на посту президента США будет основываться на двух главных принципах – это приобретение американских товаров и найм на работу американцев.

«Моя администрация будет следовать двум простым правилам: приобретать американское и нанимать американцев», - цитирует ТАСС запись, сделанную Трампом в социальной сети Instagram.

Ранее об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Говоря о решении нового главы Белого дома сформировать Национальный совет по торговле, он отметил, что этот шаг – «свидетельство твердого намерения избранного президента создать возможности для американцев получить достойные рабочие места и достойную зарплату».

- Национальный совет по торговле будет проводить политику, предусматривающую закупку американских товаров и обеспечение занятости среди американцев, - подчеркнул тогда Спайсер, указав при этом, что такой подход «стратегически важен для американской военной промышленности, торговли и безопасности США».

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