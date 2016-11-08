Трамп обогнал Клинтон по числу голосов в штате Нью-Гэмпшир
Кандидат от республиканцев миллиардер Дональд Трамп опередил свою соперницу Хиллари Клинтон по числу набранных голосов в штате Нью-Гэмпшир.
Согласно данным штаба Трампа, за него поданы 32 голоса, тогда как за Клинтон только 25, передает агентство «Экономика сегодня». Преимущество республиканцу обеспечили жители городка Миллсфилд.
Ранее сообщалось, что Клинтон удалось победить в городке Диксвилл-Нотч, с которого традиционно начинаются всеобщие выборы в США. Там за нее проголосовали четверо избирателей из восьми. За Трампа было подано только два голоса.
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