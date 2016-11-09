Трамп обгоняет Клинтон по голосам выборщиков

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон по количеству полученных голосов выборщиков.

К настоящему моменту Трампу удалось заручиться поддержкой 169 выборщиков, Клинтон – только 131. Всего же для победы на выборах кандидат должен получить голоса 279 выборщиков из 538, передает ТАСС.

Согласно данным экзитполов, миллиардер гарантировал себе победы в 24 штатах. В их числе Флорида, Огайо, Северная Каролина, Индиана, Южная Каролина и другие.

Клинтон лидирует в 15 штатах. Ее поддерживают Колорадо, Нью-Йорк, Делавэр, Вирджиния, Нью-Джерси и другие. Клинтон удалось обойти Трампа и в Нью-Гэмпшире, хотя первоначальные результаты были в пользу республиканца.