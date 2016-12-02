Избранный президент США Дональд Трамп обещал не свергать режимы и правительства других стран.

- Мы не будем свергать режимы и правительства. Помните, 6 триллионов долларов на Ближнем Востоке? Наша цель – стабильность, а не хаос. Потому что мы хотим восстановить нашу страну, – заявил Трамп, выступая перед сторонниками в городе Цинциннати.

Трамп заверил, что будет искать общие интересы везде, где это возможно», и стремиться к «новой эре мира, понимания и доброй воли».

Кроме того, избранный президент сообщил о совершенно новом политическом курсе в отношении Ближнего Востока.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «Федерал пресс».