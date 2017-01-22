Трамп обещал стереть с лица земли «Исламское государство»

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что у Соединенных штатов есть гораздо больше возможностей для успешной борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

По его словам, США не использовали своих реальных возможностей.

- Радикальный терроризм должен быть искоренен, стерт с лица земли. Это уровень зла, которого мы не видели прежде, - заявил Трамп, добавив, что США покончат с этим.

Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США проходят в Вашингтоне в течение трех дней - с четверга по субботу. Непосредственно церемония инаугурации состоялась 20 января в 17:30 по московскому времени. Вместе с тем, По всему миру против нового президента США выступают сотни тысяч женщин. Политика обвиняют в расизме и сексизме, сообщает «Интерфакс».