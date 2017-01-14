Трамп назвал условия для отмены антироссийских санкций

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности отменить санкции против России, введенные администрацией действующего президента США Барака Обамы.

По его словам, главным условием для отмены антироссийских санкций может стать продуктивное сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с мировым терроризмом.

- Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи? - заявил Трамп в интервью The Wall Street Journal.

При этом он подчеркнул, что не собирается отменять действующие в отношении РФ ограничительные меры сразу после своего вступления в должность главы США.

29 декабря администрация Барака Обамы объявила о введении новых санкций против России. Эти меры коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и ГРУ, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и объявили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Власти США обвиняли Россию в серии кибератак, которые, по мнению Вашингтона, оказали влияние на президентские выборы и привели к победе республиканца Днальда Трампа, который официально займет пост президента США 20 января 2017 года. Об этом сообщает "Интерфакс".