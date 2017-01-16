Трамп назвал условие отмены антироссийских санкций
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности снятия санкций с России в обмен на договоренность о сокращении ядерного оружия.
В интервью изданию Times будущий хозяин Белого дома сказал, что ядерного оружия должно быть существенно меньше, его необходимо значительно сократить. Поскольку Россия, по словам Трампа, «серьезно страдает» от санкций, есть возможность «достичь пары хороших сделок», от которых многие выиграют.
Ранее миллиардер заявил, что не будет торопиться с отменной введенных в отношении РФ санкций и сохранит их действие «в течение некоторого времени».
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