Трамп назвал «охотой на ведьм» расследование связей его предвыборного штаба с РФ

Бывшему советнику главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну следует добиваться иммунитета от уголовного преследования в рамках расследования дела о якобы имевшей место связи предвыборного штаба республиканцев с Россией. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Майк Флинн должен потребовать предоставления ему иммунитета в том, что является охотой на ведьм, проводимой СМИ и демократами в историческом масштабе», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Трампом в Twitter.

Ранее адвокат бывшего советника Трампа сообщил, что его подзащитный готов дать показания ФБР и Конгрессу в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Флинн подал в отставку на фоне предположений о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.