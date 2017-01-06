Трамп назвал обвинения в адрес России «охотой на ведьм»
Избранный президент США Дональд Трамп охарактеризовал поднятую Вашингтоном шумиху по поводу кибератак со стороны России как «политическую охоту на ведьм».
В интервью изданию New York Times он усомнился в том, что серверы Демократической партии вообще подвергались каким-либо кибератакам. По словам Трампа, демократы умышленно акцентировали на этом внимание поскольку терпели поражение в ходе избирательной кампании.
Трамп также припомнил, что в 2014-2015 годах китайским хакерам удалось получить доступ к информации о 20 миллионах американских госслужащих. «Почему никто об этом даже не говорит?», - задался вопросом он.
Кроме того, новый американский лидер в шутку назвал США «мировой столицей хакерских атак».
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