Трамп назвал НАТО устаревшей организацией
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Североатлантический альянс устарел и перестал выполнять возложенные на него функции.
По словам нового хозяина Белого дома, НАТО больше не занимается борьбой с терроризмом. Кроме того, Трамп отметил, что подавляющее большинство стран-участниц альянса не выполняют финансовых обязательств перед союзниками, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на зарубежные СМИ.
Миллиардер критиковал работу НАТО еще в ходе своей предвыборной кампании. Он неоднократно заявлял, что, в случае победы на выборах, пересмотрит участие США в альянсе.
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