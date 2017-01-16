Трамп назвал НАТО устаревшей организацией

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Североатлантический альянс устарел и перестал выполнять возложенные на него функции.

По словам нового хозяина Белого дома, НАТО больше не занимается борьбой с терроризмом. Кроме того, Трамп отметил, что подавляющее большинство стран-участниц альянса не выполняют финансовых обязательств перед союзниками, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на зарубежные СМИ.

Миллиардер критиковал работу НАТО еще в ходе своей предвыборной кампании. Он неоднократно заявлял, что, в случае победы на выборах, пересмотрит участие США в альянсе.