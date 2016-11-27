Трамп назвал мошенничеством попытки пересчета голосов на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп назвал попытки пересчета голосов на президентских выборах мошенничеством, потребовав признать результаты выборов.

По его словам, выборы закончились, а народ высказал свое мнение.

Кроме того, Трамп напомнил, что его соперница Хиллари Клинтон сразу после завершения выборов позвонила ему, поздравив с победой. Миллиардер также отметил, что одержал победу в 30 из 50 штатов, получив голоса 306 из 538 выборщиков от штатов.

- Пересчет — это просто способ для Джилл Стайн, которая получила меньше 1процента голосов в целом и даже не баллотировалась во многих штатах, наполнить карманы деньгами, большинство из которых она никогда даже не попробует потратить на свой абсурдный пересчет, - заявил Трамп.

Он также назвал историю с пересчетом голосов мошенничеством Партии зеленых. Ранее кандидат Партии зеленых Джилл Стайн подала заявку на пересчет голосов в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, сообщает «РИА Новости».

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