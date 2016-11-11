Трамп назвал митинги против результатов голосования несправедливыми
Избранный президент США Дональд Трамп назвал протесты против результатов голосования несправедливыми. По его словам, выборы были открытыми и очень успешными.
Кроме того, Трамп выразил мнение, что на акции протеста выходят профессиональные демонстранты, подстрекаемые СМИ, сообщает "Экономика сегодня".
Ранее в ряде американских штатов прошли митинги против победившего на выборах Дональда Трампа. По предварительным результатам голосования, прошедшего в США 8 ноября, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года.
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