Трамп назвал митинги против результатов голосования несправедливыми

Избранный президент США Дональд Трамп назвал протесты против результатов голосования несправедливыми. По его словам, выборы были открытыми и очень успешными.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что на акции протеста выходят профессиональные демонстранты, подстрекаемые СМИ, сообщает "Экономика сегодня".

Ранее в ряде американских штатов прошли митинги против победившего на выборах Дональда Трампа. По предварительным результатам голосования, прошедшего в США 8 ноября, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года.