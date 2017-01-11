Трамп назвал ложью сообщения о наличии у РФ компромата на него

Избранный президент США Дональд Трамп назвал лживыми сообщения СМИ о том, что российские спецслужбы якобы обладают компрометирующей его информацией.

В своем микроблоге в Twitter он охарактеризовал эти публикации «тотальной политической охотой на ведьм».

Речь идет о сообщениях телеканала CNN и сетевого издания BuzzFeed. В них содержатся ссылки на неких американских чиновников, имена которых не называются, а также не приводятся конкретные подтверждения информации о наличии у России компромата на Трампа.

Миллиардер также разместил в своем микроблоге публикацию адвоката Майкла Коэна. Юрист опроверг сообщения СМИ относительно того, что он якобы участвовал в тайной встрече с некими российскими посредниками в Праге.