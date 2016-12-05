Трамп назвал Китай экономическим врагом США

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал экономическую политику Китая, назвав Пекин экономическим врагом.

Гнев Трампа вызвал тот факт, что Китай без согласования с США девальвировал валюту, чтобы американским компаниям было труднее конкурировать, а также ввел высокие налоги на американские товары, поступающие в КНР.

Трамп также резко высказался по поводу действий Пекина в Южно-Китайском море.

По его мнению, Китай за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, сообщает «Экономика сегодня».