Трамп назвал Кастро жестоким диктатором
Избранный президент США Дональд Трамп назвал скончавшегося бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро жестоким диктатором, который подавлял свой народ на протяжении десятилетий.
«В то время как Куба остается островом тоталитаризма, я надеюсь, что сегодняшний день ознаменует переход от ужасов, которые терпели слишком долго, к будущему, в котором прекрасный кубинский народ наконец-то обретет свободу, которую он так заслуживает», - цитирует «Интерфакс» заявление Трампа.
Миллиардер также заверил, что администрация США для того, чтобы народ Кубы «начал путь к процветанию и свободе».
Ранее действующий президент США Барак Обама назвал Америку другом и партнером Кубы.
Следующая новость В Новой Москве может появиться улица Кастро
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии