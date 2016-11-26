Трамп назвал Кастро жестоким диктатором

Избранный президент США Дональд Трамп назвал скончавшегося бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро жестоким диктатором, который подавлял свой народ на протяжении десятилетий.

«В то время как Куба остается островом тоталитаризма, я надеюсь, что сегодняшний день ознаменует переход от ужасов, которые терпели слишком долго, к будущему, в котором прекрасный кубинский народ наконец-то обретет свободу, которую он так заслуживает», - цитирует «Интерфакс» заявление Трампа.

Миллиардер также заверил, что администрация США для того, чтобы народ Кубы «начал путь к процветанию и свободе».

Ранее действующий президент США Барак Обама назвал Америку другом и партнером Кубы.