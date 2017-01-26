Трамп назвал имя кандидата на пост министра ВМС

Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост министра военно-морских сил страны, сообщает пресс-служба Белого дома.

По мнению главы США, лучшим кандидатом на этот пост является офицер военной разведки в отставке Филип Билден.

Трамп выразил уверенность в том, что Билден сможет восстановить мощь американского флота благодаря своему стратегическому видению, а также повысит дисциплину во вверенном ему ведомстве, сообщает «Экономика сегодня».