Трамп назвал имя кандидата на пост министра ВМС
Президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на пост министра военно-морских сил страны, сообщает пресс-служба Белого дома.
По мнению главы США, лучшим кандидатом на этот пост является офицер военной разведки в отставке Филип Билден.
Трамп выразил уверенность в том, что Билден сможет восстановить мощь американского флота благодаря своему стратегическому видению, а также повысит дисциплину во вверенном ему ведомстве, сообщает «Экономика сегодня».
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