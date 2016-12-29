Трамп назвал ООН источником проблем

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил ООН в создании проблем, а не их решении. Об этом он заявил, выступая во Флориде.

По его мнению, ООН обладает грандиозным потенциалом, но на данный момент его совершенно не оправдывает. Трамп отметил, что было бы здорово, если бы организация уже начала этот свой потенциал реализовывать. В противном случае деятельность организации будет пустой тратой времени и средств, считает новый глава США.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября президентских выборах в США. Он вступит в должность 20 января 2017 года, сообщает «Экономика сегодня».

Организация Объединенных Наций была создана для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. Основы ее деятельности и структура разрабатывались в годы Второй мировой войны участниками антигитлеровской коалиции.

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