Трамп назвал глупцами противников хороших отношений с Россией
Избранный президент США Дональд Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией. По его мнению, только «глупцы или дураки» могут считать, что это плохо.
В своем микроблоге в Twitter Трамп выразил надежду, что в дальнейшем США и Россия будут вместе работать над решением серьезных проблем и вопросов мирового значения.
Наряду с этим он добавил, что после его инаугурации Россия будет уважительнее относиться к Штатам, нежели сейчас.
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