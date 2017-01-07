Трамп назвал глупцами противников хороших отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией. По его мнению, только «глупцы или дураки» могут считать, что это плохо.

В своем микроблоге в Twitter Трамп выразил надежду, что в дальнейшем США и Россия будут вместе работать над решением серьезных проблем и вопросов мирового значения.

Наряду с этим он добавил, что после его инаугурации Россия будет уважительнее относиться к Штатам, нежели сейчас.