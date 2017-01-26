Трамп назвал главным условием встречи с президентом Мексики уважение к США
Выступая на совещании руководства Республиканской партии в Филадельфии, новый глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето состоится, когда соседнее государство начнет более уважительно относиться к США.
- Мы с президентом Мексики согласились отменить свою планировавшуюся встречу, которая должна была состояться на будущей неделе. Такая встреча была бы бесплодной, если Мексика не начнет относиться к США справедливым образом, с уважением, - цитирует Трампа ТАСС.
Ранее сообщалось, что Трамп и Ньето должны были встретиться 31 января в Вашингтоне, однако переговоры сорвались из-за разногласий вокруг строительства стены на границе между странами. Президент США считает, что Мексика должна оплатить часть работ по ее возведению, в Мехико с такой постановкой вопроса не согласились.
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