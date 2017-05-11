Трамп назвал демократов лживыми лицемерами

Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию представителей Демократической партии в сенате на увольнение директора ЦРУ Джеймса Коми.

«Демократы месяцами и месяцами жаловались на Коми. Сейчас, когда он уволен, они ПРИТВОРЯЮТСЯ огорченными. Лживые лицемеры!» - написал в своем Twitter глава государства.

Ранее сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что увольнение Коми свидетельствует о том, что Трамп стремится сорвать расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США.