Трамп назвал демократов лживыми лицемерами
Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию представителей Демократической партии в сенате на увольнение директора ЦРУ Джеймса Коми.
«Демократы месяцами и месяцами жаловались на Коми. Сейчас, когда он уволен, они ПРИТВОРЯЮТСЯ огорченными. Лживые лицемеры!» - написал в своем Twitter глава государства.
Ранее сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила, что увольнение Коми свидетельствует о том, что Трамп стремится сорвать расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США.
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