Трамп назвал Челси Мэннинг «неблагодарной предательницей»

Комментируя высказывания информатора WikiLeaks Челси Мэннинг о Бараке Обаме, новый президент США Дональд Трамп назвал ее неблагодарной предательницей.

«Неблагодарная предательница Челси Мэннинг, которую не следует выпускать на свободу, теперь называет президента Обаму слабым лидером. Чудовищно», - цитирует «Интерфакс» запись, сделанную Трампом в твиттере.

Ранее в The Guardian был опубликован материал, в котором Челси Мэннинг, в частности, писала, что «США нужен сильный лидер, который не станет постоянно извиняться», и отметила, что сейчас ее страну ждут «мрачные времена».

За несколько дней до истечения полномочий Обама сократил Мэннинг срок заключения: она была приговорена к 35 годам тюрьмы, но теперь выйдет на свободу в мае 2017 года.

Уже в тюрьме Мэннинг изъявила желание сменить пол и попросила называть ее Челси, однако осталась заключена в мужской военной тюрьме.