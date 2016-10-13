Трамп назвал Билла и Хиллари Клинтон «преступниками и лжецами»

Выступая перед своими сторонниками в штате Флорида, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал бывшего президента Билла Клинтона и его супругу Хиллари Клинтон, занимавшую пост госсекретаря США, «преступниками и лжецами».

- Клинтоны — преступники, запомните это. И они вам врут, — цитирует Трампа РИА «Новости».

По словам миллиардера, все деяния четы Клинтонов известны, «это хорошо задокументировано, и политический истеблишмент Вашингтона, который они защищают, вовлечен в это». В том числе Госдеп, а также Фонд Клинтонов, - подчеркнул Трамп.

Кандидат в президенты также обрушился с критикой на американские СМИ, которые перестали заниматься журналистикой и играют в политику, поддерживая его главную соперницу на предстоящих выборах.

- Без прессы Хиллари Клинтон будет абсолютным нулем, — заявил Трамп.