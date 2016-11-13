Трамп настроен на взаимодействие с Россией с позиции силы

Дональд Трамп намерен взаимодействовать с Россией, но выстраивать отношения с позиции силы. О намерениях вновь избранного президента США рассказал его помощник, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

"Трамп будет иметь дело с президентом России Владимиром Путиным в условиях, когда его страна не уменьшает вооруженные силы, а значительно их наращивает до уровней, какие были при Рейгане. н будет договариваться о мире, но с позиции силы", - сказал помощник избранного президента США.

Сам Трамп пока не принимал каких-либо решений относительно возможного отвода сил Североатлантического альянса от границ России, о перспективах которого он заявлял во время избирательной гонки, сообщает ТАСС.