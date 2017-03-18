Трамп напомнил Меркель о крупном долге перед НАТО

Президент США Дональд Трамп рассказал о больших долгах Германии перед Америкой и НАТО за обеспечение безопасности.

Об этом он написал в своем Twitter после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель: «Встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель была великолепной. Тем не менее ФРГ обязана выплатить США и НАТО огромные суммы, которые она задолжала за мощную и очень дорогостоящую оборону, которую они обеспечивают для страны».

Президент Америки потребовал от союзников выделять на оборону 2% от ВВП. Меркель сказала о готовности Берлина выполнить свои обязательства по увеличению расходов на оборону к 2024 году.

ФРГ находится в НАТО с 1955 года. Несмотря на сокращение численности американских военных на территории Западной Германии, ядерное оружие и авиабазы НАТО там остаются до сих пор, сообщает ТАСС.

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