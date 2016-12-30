Трамп намерен встретить Новый год в компании со Сталлоне и еще 800 гостей

Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп будет встречать Новый год в своей резиденции во Флориде в компании более 800 гостей.

В числе приглашенных на торжество киноактер Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill.

По данным издания, в резиденции «Мар-а-Лаго» гостям сначала предложат коктейли, потом состоится праздничный ужин, а затем - танцы.

На вечеринке ожидается присутствие членов семьи Трампа - супруги Мелани и младшего сына Баррона.