Трамп намерен встретить Новый год в компании со Сталлоне и еще 800 гостей
Победивший на президентских выборах в США республиканец Дональд Трамп будет встречать Новый год в своей резиденции во Флориде в компании более 800 гостей.
В числе приглашенных на торжество киноактер Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill.
По данным издания, в резиденции «Мар-а-Лаго» гостям сначала предложат коктейли, потом состоится праздничный ужин, а затем - танцы.
На вечеринке ожидается присутствие членов семьи Трампа - супруги Мелани и младшего сына Баррона.
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