Трамп намерен провести телефонный разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам Трампа, он получил «чудесное» письмо от Путина, а также в скором времени запланирован телефонный разговор.

Говоря о внешней политике, избранный президент США сообщил, что уже получил послания от большинства мировых лидеров, отметив, что только председатель КНР Си Цзиньпин пока никак не отреагировал.

По результатам голосования, прошедшего в США 8 ноября, Трамп получил более 270 голосов выборщиков, обеспечив себе победу на президентских выборах. Он вступит в должность 20 января 2017 года.