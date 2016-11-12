Трамп намерен прекратить помощь вооруженной оппозиции Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходимо принять усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии вместо свержения лидера страны Башара Асада.

По его словам, в настоящий момент Россия является главным союзником Сирии, и теперь также есть Иран, который набирает силу благодаря США и находится в союзе с Сирией.

- У меня совершенно противоположная по сравнению со многими другими людьми позиция относительно ситуации в Сирии, - сказал Трамп, отметив, что хотел бы прекратить предоставление помощи вооруженной оппозиции в Сирии, так как у США «нет понимания, кто на самом деле эти люди». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.