Трамп намерен поговорить с Путиным по телефону

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, говорится в графике американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как уточняется в материале, беседа может состояться 2 мая в 19:30 по московскому времени.

Ожидается, что главы государств в ходе беседы обсудят конфликт в Сирии.

Лидеры двух государств к настоящему моменту еще не проводили личных встреч, однако дважды общались по телефону, сообщает «Национальная служба новостей».