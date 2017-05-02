Трамп намерен поговорить с Путиным по телефону
Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, говорится в графике американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.
Как уточняется в материале, беседа может состояться 2 мая в 19:30 по московскому времени.
Ожидается, что главы государств в ходе беседы обсудят конфликт в Сирии.
Лидеры двух государств к настоящему моменту еще не проводили личных встреч, однако дважды общались по телефону, сообщает «Национальная служба новостей».
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