Трамп может принять меры против России из-за кибератак

Новая администрация Белого дома может принять меры против России из-за приписываемых ей кибератак. Этого не исключил будущий руководитель аппарата избранного президента США Райнс Прибэс.

Прибэс отметил, что Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили на брифинге в минувшую пятницу руководители американских разведывательных служб, сообщает ТАСС. Эта встреча в Нью-Йорке была посвящена хакерским атакам на политические институты в США.

В причастности к этим взломам действующая администрация США обвиняет Россию. Москва все обвинения отвергает.

Тем временем влиятельные американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн порекомендовали Дональду Трампу продолжить курс текущей администрации в том, что касается введения и сохранения антироссийских санкций.

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Места: Россия, США
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