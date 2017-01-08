Трамп может принять меры против России из-за кибератак
Новая администрация Белого дома может принять меры против России из-за приписываемых ей кибератак. Этого не исключил будущий руководитель аппарата избранного президента США Райнс Прибэс.
Прибэс отметил, что Трамп принял к сведению информацию, которую озвучили на брифинге в минувшую пятницу руководители американских разведывательных служб, сообщает ТАСС. Эта встреча в Нью-Йорке была посвящена хакерским атакам на политические институты в США.
В причастности к этим взломам действующая администрация США обвиняет Россию. Москва все обвинения отвергает.
Тем временем влиятельные американские сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Маккейн порекомендовали Дональду Трампу продолжить курс текущей администрации в том, что касается введения и сохранения антироссийских санкций.
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