Трамп может пересмотреть санкции в отношении России

Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть политику действующего главы государства Барака Обамы в отношении России, в том числе и санкции. Об этом заявила советник Трампа Келлиэн Конуэй.

Она отметила, что в последние дни президентства Обамы наблюдается обострение внешней политики США. В отношении России применяются акции, не имевшие прецедента даже во времена «холодной войны».

По словам Конуэй, у Трампа будет возможность изменить данную ситуацию, хотя, она признала, что первые шаги в отношениях с РФ для новой администрации являются «огромным вопросом», пишут «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.