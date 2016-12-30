Трамп может пересмотреть санкции в отношении России
Избранный президент США Дональд Трамп может пересмотреть политику действующего главы государства Барака Обамы в отношении России, в том числе и санкции. Об этом заявила советник Трампа Келлиэн Конуэй.
Она отметила, что в последние дни президентства Обамы наблюдается обострение внешней политики США. В отношении России применяются акции, не имевшие прецедента даже во времена «холодной войны».
По словам Конуэй, у Трампа будет возможность изменить данную ситуацию, хотя, она признала, что первые шаги в отношениях с РФ для новой администрации являются «огромным вопросом», пишут «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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