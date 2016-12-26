Трамп может отменить до 70% указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп может отменить порядка 60-70% указов Барака Обамы. Об этом заявил бывший спикер конгресса Ньют Гингрич.

По его словам, речь идет в том числе и о тех распоряжениях, которые по объективным причинам пересмотру не подлежат. В интервью телеканалу Fox Гингрич расценил действия Обамы в последний месяц президентства как «отчаянное исступление».

Церемония вступления Трампа в должность пройдет 20 января. В ходе избирательной кампании он неоднократно говорил о намерении пересмотреть решения ныне действующего главы государства. В частности, нашумевшую реформу здравоохранения.