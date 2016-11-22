Трамп может отменить санкции против РФ

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США значительно увеличивает шансы России на снятие экономических санкций, считает немецкий журналист Грерог Холек.

По его мнению, Трамп просто дождется окончания действия ограничительных мер, которые действующий президент Барак Обама продлил до марта 2017 года. Таким образом, одобрение Конгресса США Трампу не понадобится.

Эксперт также отметил, что в восстановлении отношений с Москвой заинтересованы также Италии, Венгрии и Австрии, а снятие США санкций, действующих в отношении России, послужит примером для многих других государств, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Focus.