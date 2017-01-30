Трамп может обязать иностранцев сообщать данные о посещении соцсетей
Причиной ограничения допуска на территорию США в скором времени может стать отказ иностранного гражданина предоставить данные о посещаемости соцсетей, интернет-порталов, и другой электронной информации.
По данным источника CNN, новый глава Белого дома в сфере политических вопросов Стивен Миллер уже рассказал о данной инициативе сотрудникам государственного департамента, разведки и пограничных ведомств.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий принимать беженцев в США на 120 дней. Кроме того, в указе отмечается, что размещение беженцев из Сирии запрещается на неопределенный срок, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, сообщает Oane.ws.
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