Трамп и Меркель решили вместе урегулировать ситуацию на Украине
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились о сотрудничестве в ряде вопросов, в том числе и по Украине вне нормандского формата, сообщает пресс-служба Белого дома.
Кроме того, политики обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации в Афганистане.
Как отмечает агентство Nation news, в «нормандский формат», в рамках которого решаются вопросы по урегулированию конфликта на Украине, входят Россия, Франция, Германия и Украина. США в этот формат не входит.
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