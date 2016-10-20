Трамп и Клинтон опять не пожали друг другу руки в начале дебатов

Кандидат в президенты СЩА от демократов Хиллари Клинтон и ее соперник от республиканцев Дональд Трамп отказались пожать друг другу руки в начале третьих телебатов, сообщает портал «Народные новости».

Дебаты проходили в Лас-Вегасе. На вторых теледебатах Клинтон и Трамп также не обменялись рукопожатием в начале.

В ходе третьих дебатов в самом их начале Трампа и Клинтон спросили об отношении кандидатов к абортам.

Республиканец заявил, что в случае его избрания президентом Верховный суд рассмотрит отмену решения о легализации абортов, окончательное решение на эту тему должен будет принимать каждый отдельный штат. Клинтон заявила, что она будет отстаивать право на аборты.