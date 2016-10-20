Трамп и Клинтон опять не пожали друг другу руки в начале дебатов
Кандидат в президенты СЩА от демократов Хиллари Клинтон и ее соперник от республиканцев Дональд Трамп отказались пожать друг другу руки в начале третьих телебатов, сообщает портал «Народные новости».
Дебаты проходили в Лас-Вегасе. На вторых теледебатах Клинтон и Трамп также не обменялись рукопожатием в начале.
В ходе третьих дебатов в самом их начале Трампа и Клинтон спросили об отношении кандидатов к абортам.
Республиканец заявил, что в случае его избрания президентом Верховный суд рассмотрит отмену решения о легализации абортов, окончательное решение на эту тему должен будет принимать каждый отдельный штат. Клинтон заявила, что она будет отстаивать право на аборты.
Следующая новость Шотландия опубликовала проект о повторном референдуме по независимости
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии