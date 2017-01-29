Трамп не желает встречаться с принцем Чарльзом во время визита в Великобританию
Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, запланированный в 2017 году, может сорваться из-за его нежелания встречаться с принцем Чарльзом.
По данным источника, Дональд Трамп и принц Чарльз имеют различные взгляды на проблему климатических изменений.
Собеседник The Sunday Times, Трамп не хочет встречаться с принцем во время поездки в Великобританию в июне из-за их радикально различающихся взглядов на проблему мирового потепления.
По информации газеты, помощники Трампа предупредили, что Трамп может взорваться, если на него давить. Вместе с тем, в администрации США предложили, чтобы во время визита в Великобританию Трамп встретился не с Чарльзом, а с его сыновьями принцами Уильямом и Гарри, сообщает ТАСС.
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