Трамп не желает встречаться с принцем Чарльзом во время визита в Великобританию

Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, запланированный в 2017 году, может сорваться из-за его нежелания встречаться с принцем Чарльзом.

По данным источника, Дональд Трамп и принц Чарльз имеют различные взгляды на проблему климатических изменений.

Собеседник The Sunday Times, Трамп не хочет встречаться с принцем во время поездки в Великобританию в июне из-за их радикально различающихся взглядов на проблему мирового потепления.

По информации газеты, помощники Трампа предупредили, что Трамп может взорваться, если на него давить. Вместе с тем, в администрации США предложили, чтобы во время визита в Великобританию Трамп встретился не с Чарльзом, а с его сыновьями принцами Уильямом и Гарри, сообщает ТАСС.