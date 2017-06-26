Трамп не исключил возможность вмешательства РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Россия и другие страны могли вмешиваться в ход американских выборов в 2016 году, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, Россия и потенциально другие страны могли вмешиваться в президентские выборы в США.

Ранее американский лидер потребовал извинений от тех, кто обвиняет его в «сговоре» с российскими властями, а также обвинил экс-президента США Барака Обаму в бездействии после того, как ему сообщили о «российском вмешательстве».

«После четырех месяцев изучения России под увеличительным стеклом у них нет ни единой записи о сговоре людей. Нет никакого сговора и никаких препятствий. Передо мной должны извиниться!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб, называя их абсолютно голословными, так как ни одного доказательства не было предоставлено, сообщает «РИА Новости».

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