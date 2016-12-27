Трамп исключил возможность победы Обамы на президентских выборах
Избранный президент США Дональд Трамп опроверг предположение действующего главы государства Барака Обамы о его возможной победе на выборах.
Ранее Обама заявил, что мог бы победить на президентских выборах, имей он возможность баллотироваться на пост главы государства в третий раз. Трамп прокомментировал его слова в своем микроблоге в Twitter: «Он должен был так сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО!»
По мнению Трампа, Обама потерпел бы поражение из-за сокращения рабочих мест, сомнительной реформы медицинского страхования, а также неудачи в борьбе с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в России).
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