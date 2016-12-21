Трамп исключил Россию из списка угроз США

Администрация избранного президента США Дональда Трампа исключила Россию из списка угроз национальной безопасности.

В списке оборонной политики США значатся: постоянный контроль действий Китая и КНДР, борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), противодействие кибератакам, модернизация вооруженных сил США и снятие ограничений на их финансирование, а также более эффективная работа Пентагона.

Вместе с тем, по словам источника Foreign Policy, документ будет дополняться.

Ранее аналитический центр по международным отношениям назвал главной угрозой мировому сообществу в 2017 году конфликт между Россией и странами НАТО. Кроме того, министр ВВС США Дебора Ли Джеймс назвала Россию врагом номер один для Америки, сообщает «Федерал пресс».

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Теги:
Места: Россия, США
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