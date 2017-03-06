Трамп исключил Ирак из нового иммигрантского указа

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал новую версию иммиграционного указа, временно запрещающего жителям шести мусульманских стран въезжать на территорию Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Белого дома.

Как уточняется в сообщении, в соответствии с новым указом, въезд на территорию США будет приостановлен на 90 дней для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. При этом действие этого указа не распространяется на тех, у кого уже есть действующие американские визы или виды на жительство.

В документе подчеркивается, что указанные страны были выбраны на основе подготовленного Госдепартаментом США в 2016 году доклада о терроризме.

Что же касается Ирака, то, как отмечается в указе, тесное сотрудничество между США и демократически избранным правительством Ирака, дипломатическое присутствие США в Ираке, значительное присутствие американских вооруженных сил в Ираке, а также приверженность Ирака борьбе с ИГ дают основания по-другому отнестись к Ираку. Таким образом, новый указ не распространяется на иракских граждан, сообщает «Интерфакс».